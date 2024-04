Al PalaCalafiore non c’è storia: Domotek Volley batte 3-0 Costa Dolci Papiro

StrettoWeb

Altro weekend, altra vittoria. Domotek Volley-Costa Dolci Papiro termina 3-0. I reggini di coach Polimeni ottengono il 19° successo su 19 partite giocate in regular season, un cammino perfetto, fatto di sole vittorie. Ben 18 di esse, compresa quella di questa sera, sono arrivate per 3 set a 0. L’unico set perso è stato lasciato sul campo della Datterino Volley Letojanni nello scorso fine settimane.

Trend da schiacciasassi quello della Domotek Volley che tornata al PalaCalfiore dopo oltre un mese, fra trasferte, Final Four di Coppa Italia e turno di riposo, ritorna anche a deliziare il pubblico reggino con una pallavolo di alto livello, efficace e vincente. Costa Dolci Papiro, terzultima in classifica, prova a opporre una timida resistenza ma non supera i 17 punti. I tre set si concludono con il punteggio di 25-17 / 25-16 / 25-14. I ragazzi di coach Polimeni salgono a quota 59 punti in classifica a +11 su Ciclope Volley Bronte seconda in classifica.

