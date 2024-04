Dl Pnrr, De Raho contro il Governo: “vuole che la giustizia collassi”

StrettoWeb

“Incredibile come governo e maggioranza abbiano bocciato l’ordine del giorno a mia prima firma per l’assunzione di nuovi magistrati. Nel nostro Paese c’è urgente bisogno di nuovi ingressi nell’organico, servono assunzioni straordinarie, oltre quelle già previste che sono del tutto insufficienti. In Italia ci sono 10,6 magistrati ogni 100mila abitanti, a fronte della media dei 18 ogni 100mila abitanti dei Paesi europei“. Così il deputato M5S Federico Cafiero De Raho, vice presidente della commissione Giustizia.

“La già grave situazione peggiora ulteriormente se si considera che recenti provvedimenti del centrodestra, come il Ddl Nordio, prevedono misure che aggraveranno fortemente il sovraccarico dei giudici, dei Gip in particolare. Allora la smetta il centrodestra di parlare di giustizia efficiente e dica apertamente che, al contrario, è loro intenzione quella di lasciare che il comparto collassi sotto il peso dell’eccesso di lavoro e del sovraccarico, così da garantire maggiori spazi di impunità”, conclude De Raho.

