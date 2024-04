Diventano genitori ma dopo 3 mesi danno la figlia in adozione: “dobbiamo pensare al lavoro”

StrettoWeb

Ha dell’incredibile, e ovviamente ha diviso l’opinione pubblica, una storia che proviene dal Regno Unito ma che – per via della sua singolarità – ha fatto il giro del mondo, arrivando fino in Italia. Il riferimento è a una coppia di genitori che ha deciso di dare in adozione la figlia di 3 mesi, come riporta Reddit. Motivazioni? Non si “adattava” al loro stile di vita, dedito al lavoro e ai tanti impegni.

Il padre ha riferito che entrambi sono maniaci del lavoro, talmente tanto che la moglie e madre della piccola Elizabeth, Catherine, è tornata alla sua vita immersa nel lavoro dopo due settimane dalla nascita. “Posso immaginare la vita senza mia figlia, ma non senza mia moglie. Tenere la piccola potrebbe distruggere la nostra relazione. Voglio solo il meglio per Catherine e per Elizabeth e penso che questa sia la soluzione più giusta per tutti”, ha raccontato l’uomo.

A intervenire ci ha pensato la nonna, madre della mamma, che ha deciso di occuparsi della nipotina per evitare che quest’ultima possa essere affidata in adozione. La storia ha scatenato tutta una serie di reazioni, specialmente quelle imbufalite di chi evidenzia – giustamente – come sia un grave peccato per tutte quelle coppie che un figlio lo vorrebbero e non lo possono avere.

