A Diamante il Memorial Coppa “Antonella Capano”

StrettoWeb

La Virtus Diamante, fresca vincitrice a punteggio pieno del Campionato Regionale CSEN TuttocampoCup, è pronta a ricordare la sua amata e mai dimenticata compagna di squadra Antonella Capano nel migliore dei modi. Ha ottenuto infatti di poter ospitare presso il Centro Sportivo “The Legend” sito nel Parco Naturale “Enzo La Valva” non solo le Final Four della Coppa Calabria, da quest’anno intitolata alla memoria di Antonella, ma anche la Coppa 1° Maggio e le gare Pulcini e Under 12, come segno di attenzione verso le nuove generazioni.

L’appuntamento per il Memorial Coppa “Antonella Capano” è per domenica 28 aprile. Si inizierà verso le 9, il polmone verde cittadino sarà invaso da piccoli e grandi atleti suddivisi in 12 squadre, tanti colori, con lo scopo principale di omaggiare Antonella e di vivere insieme un’intensa mattinata di sport e socializzazione.

Alle 11 circa il primo round di premiazioni riservato alle categorie giovanili, verso le 13.30 quello riservato alle Finali e al Campionato Regionale, la cui classifica marcatori ha sancito non solo la vittoria della Virtus Diamante, ma addirittura la conquista dell’intero podio. Diamante sarà ancora sede di gara dal 10 al 12 maggio quando si terrà la TuttocampoCup Sud Italia che anche quest’anno ospiterà numerose squadre del meridione d’Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.