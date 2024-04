De Luca a Vibo Valentia, ufficializzata la candidatura a sindaco di Francesco Muzzopappa

StrettoWeb

“Anche a Vibo Valentia arriva il nostro progetto di Libertà Nel corso di una conferenza stampa è stata ufficializzata la candidatura a sindaco di Francesco Muzzopappa, noto penalista vibonese. Ho apprezzato profondamente le intenzioni e lo spirito con cui Francesco affronta questa sfida. La sua esperienza e la sua visione per la città rappresentano un elemento distintivo”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.

“Sud chiama Nord e Libertà propongono un’azione politica positiva e costruttiva per il bene di Vibo Valentia e dei suoi cittadini. Per noi il programma amministrativo è sacro, è un patto con la cittadinanza. Auguro a tutti voi di essere pionieri di un progetto che è partito dalla Sicilia e sta crescendo. Voglio ringraziare Massimo Cristiano commissario regionale per Sud chiama Nord per il lavoro che sta facendo per radicare la presenza del partito sul territorio”, conclude De Luca.

