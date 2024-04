De Luca ad Amatrice ed Accumoli, i luoghi del terremoto del 2016 | FOTO

StrettoWeb

Tour nei luoghi del terremoto del 2016 per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. “A 8 anni da quel tragico evento la ricostruzione è ancora un miraggio. Abbiamo toccato con mano oggi la distruzione e la devastazione di quel terribile evento. Ecco cosa rimane del borgo di Amatrice. Mi chiedo come mai dopo 8 anni la situazione è questa. È un problema di risorse, di amministrazione? 8 anni sono tanti. Se è un problema di risorse mi chiedo perché non si è data priorità a questo.. Nell’agenda di chi amministra, tragedie simili dovrebbero avere la priorità. Qui invece è come se il tempo si fosse fermato a quella tragica notte del 24 agosto 2016. Amatrice merita di vivere, per rispetto anche di chi non c’è più“, rimarca De Luca.

De Luca ad Accumoli

“Eccoci anche ad Accumoli, comune che ha subito pesantemente le conseguenze del terremoto del 2016, con undici vite perse e un paesaggio ridotto a macerie e ricordi. Accompagnato da alcuni cittadini, ho potuto vedere con i miei occhi ciò che resta delle loro case e dei loro luoghi di lavoro. È stato un viaggio toccante. Ascoltare dalla voce di chi ha vissuto questa tragedia in prima persona quei terribili momenti e la disperazione per una ricostruzione che non è mai iniziata. La speranza è come se rimanesse sospesa nell’attesa che lo Stato faccia la sua parte”, è quanto sottolinea Cateno De Luca.

De Luca ad Arquata

“Anche Arquata è stata gravemente colpito dal terremoto del 2016. Un’altra comunità che ha dovuto affrontare questa terribile tragedia. Nel piccolo borgo Piceno ci sono state 52 vittime. Il centro storico è ancora off limits, dopo 8 anni ancora zona rossa da mettere in sicurezza. Il resto a raccontarlo bastano queste immagini”, rimarca Cateno De Luca.

