“Le curiose storielle di una stellina”: il tour letterario fa tappa nel cosentino

Dopo un tour di coinvolgenti incontri, tenutosi prevalentemente nelle scuole, nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia, il libro “Le curiose storielle di una stellina” dell’autrice Maria Patrizia Sanzo e pubblicato da Giannini editore, è giunto anche nella provincia di Cosenza. Ad accoglierlo, a Fagnano Castello, l’Associazione Leggiamoci su, in una sede che si presenta come un luogo magico, uno scrigno di tesori.

Un luogo che significa tanto per la comunità nella quale opera, da sei anni l’Associazione, elemento di grande vitalità in un paese di circa tremila abitanti. Una realtà, Leggiamoci su, che da quattro anni anima uno spazio che un tempo era la casa di Maria Curti, storica maestra elementare del posto, e che oggi continua ad essere baluardo di cultura per la comunità e per i più piccoli, accogliendo mostre fotografiche, di giocattoli e diverse attività di aggregazione.

Iniziative culturali musicali ed itineranti ne hanno connotato

anche il calendario estivo. A Maria Curti è intitolata la piccola biblioteca che ha ospitato la presentazione de “Le curiose storielle di una stellina” e il laboratorio destinato alla platea di curiosi ed entusiasti bambini. Tante e originali le domande che i giovanissimi partecipanti

hanno rivolto all’autrice, dimostrando il loro grande interesse per il mondo dei libri e dell’editoria.

Alcuni di loro si sono voluti cimentare come lettori delle filastrocche che hanno particolarmente gradito. Le loro manine operose, forbici, carta e gomma si sono date da fare per creare il cartellone che ha condensato fantasia ed emozioni suscitate durante la presentazione. Ad accogliere l’autrice, in particolare, la presidente di Leggiamoci su, Maria Francesca Magno, con la quale ha dialogato e

Valeria Giglio.

Tra i prossimi appuntamenti in programma, “Le curiose storielle di una stellina” martedì 23 aprile sarà a Catanzaro presso l’Asilo bilingue “Biricchinopoli”, lunedì 29 aprile farà tappa presso la Scuola Primaria di Torre di Ruggiero (Cz).

