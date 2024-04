Un crotonese negli USA: il runner Alfredo Argirò alla 128ª Maratona di Boston

StrettoWeb

Si correrà lunedì 15 aprile 2024 con partenza alle ore 9.00, la 128ª edizione della famosissima maratona di Boston, gara che prende il via dalla città di Hopkinton per fare arrivo in Boylston Strett dopo aver superato la fatica della Heartbreakhill (Collina spezza cuore). La maratona di Boston fa parte delle Abbott World Marathon Majors, insieme alle maratone internazionali di Tokyo, Londra, Berlino, Chicago e New York City. Presente all’evento internazionale, insieme a 30.000 runner selezionati, infatti Boston è la maratona più difficile alla quale partecipare, per via delle restrizioni sui tempi dei partecipanti.

Calabria presente

A rappresentare Crotone e la cultura della Magna Grecia, il runner amatore pitagorico Alfredo Argirò, pronto ad affrontare la sua ultima delle sei Major. Infatti al traguardo Argirò completerà il circuito e, oltre alla medaglia da finisher della gara, riceverà il medaglione dell’Abbott raffigurante tutte le medaglie delle sei gare internazionali percorse. Tesserato con la società piemontese del Gruppo Sportivo Interforze di Torino, l’atleta pitagorico avrà il piacere di vivere e respirare un’altra grande bella esperienza e soprattutto correre un altro evento internazionale dove sicuramente porterà la cultura della Magna Grecia, continuando il progetto insieme al maestro orafo Michele Affidato, di Sport, arte, cultura e legalità.

Infatti anche in questa manifestazione il podista crotonese consegnerà ad uno dei rappresentanti ed organizzatori della gara di Boston, la colonna di Capocolonna in argento realizzata dal maestro Affidato, per poter permettere alla città di Crotone ed a tutta la sua storia di arrivare ed essere apprezzata anche nel Massachussets. Entusiasti per questa nuova avventura sia Alfredo Argirò che il suo super coach Marco Gaveglio, che da tantissimi anni ormai segue il runner rossoblù curandone tutti gli allenamenti, fisici e mentali.

A sostenere il runner crotonese nei suoi sforzi e nel suo progetto, oltre ad Affidato, anche alcuni amici storici, che si sono voluti unire, forti nella volontà di portare Crotone e la sua storia, nelle gare delle città più importanti del mondo. Un forte grazie va a Roberta Procopio e Giampiero Caruso del Villlage&Resort SantaMonica, ad Annunziata Bossi della Poseidon Rimorchiatori, lo studio tecnico Prisma di Oscar Milano e la gelateria Sottozero di Francesco Nicoscia ed Antonio Paparo. Appuntamento dunque, è per lunedi 15 aprile 2024, di fatto è l’unica maratona che si corre di lunedi, in quanto si celebra il Patriot’s day ogni terzo lunedi di aprile di ogni anno.

