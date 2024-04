Il Crotone strappa un punto alla Juve Stabia, ma i playoff non sono ancora matematici

StrettoWeb

Dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Brindisi, il Crotone strappa un punto in casa della capolista Juve Stabia, già matematicamente in Serie B dalla scorsa settimana. In terra campana, 1-1 con un gol per tempo e con l’uomo in meno: prima il gol di Bellich al 42′, poi il rosso a Zanellato due minuti più tardi, a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, al 70′, il solito Tumminello pareggia i conti per il pari finale. I playoff, tuttavia, non sono ancora matematici per la compagine di Zauli, a +2 dall’Audace Cerignola a due giornate dal termine. E nella prossima sfida i pitagorici ospitano il Monopoli, in piena lotta salvezza.

Nell’altro posticipo del girone C di Serie C, lo scontro tra seconde, l’Avellino di Pazienza batte per 1-0 il Benevento, con un gol di Sgarbi nel finale, e stacca le Streghe di tre punti. Così cambia la classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 75 Avellino 66 Benevento 63 Casertana 61 Taranto 59 (-4) Picerno 57 Giugliano 52 Latina 51 Crotone 49 Foggia 48 Audace Cerignola 47 Sorrento 45 Acr Messina 44 Catania 42 Potenza 41 Turris 40 Monopoli 39 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 31 Brindisi 24 (-4)

