Crotone disastroso, perde in casa anche contro l’ultima: il Brindisi passa in rimonta allo Scida

Il Crotone, probabilmente, non ha ancora toccato il fondo. Più si scava, più si pensa che sia stato quantomeno sfiorato, e invece è ancora molto profondo. Questa sera è il punto più basso della storia recente rossoblu, quella che ha portato a giovani promettenti poi arrivati in Nazionale, ma anche e soprattutto alla Serie A. Oggi la squadra tornata a Zauli ha perso in casa in rimonta contro l’ultima della classe, il Brindisi.

Almeno stasera si pensava che la gara potesse essere semplice. E il gol di Tumminello – uno dei pochi a salvarsi in questa stagione maledetta – lascia intendere questo. Alla mezz’ora, però, Falbo pareggia e nella ripresa si consuma il dramma, con la rete del vantaggio ospite di Trotta al 67′. Il risultato non cambia più: il Crotone perde ancora, l’ennesima gara, in un clima di totale sfiducia e contestazione. E adesso rischia pure i playoff.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 73 Benevento 62 Avellino 60 Casertana 58 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Giugliano 52 Latina 51 Crotone 48 Foggia 45 Sorrento 45 Audace Cerignola 44 Acr Messina 44 Potenza 41 Catania 39 Monopoli 39 Turris 37 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 28 Brindisi 21 (-4)

