Crotone, 3-1 al Monopoli: playoff matematici, ma la stagione resta negativa

StrettoWeb

Raggiunto l’obiettivo minimo, ma con tanta fatica: il Crotone batte per 3-1 il Monopoli e conquista matematicamente i playoff, ma la stagione resta negativa. I motivi? Inutile stare a spiegarli. Le rivoluzioni tecniche, la striscia di risultati negativi e tanto altro: per monte ingaggi e obiettivi, il Crotone avrebbe dovuto lottare per il primo posto, invece è 8° e ha anche rischiato di non disputarli, i playoff.

Tornando alla partita di questa sera, sono i pugliesi a passare all’11 con De Risio. Poi, nella ripresa, si scatena il solito Tumminello, che in tre minuti la ribalta con una doppietta, prima del tris di Gomez.

Risultati Serie C girone C, 37ª giornata

Messina-Potenza 2-2

Benevento-Latina 4-0

Crotone-Monopoli 3-1

Foggia-Audace Cerignola 1-2

Giugliano-Casertana 1-1

Picerno-Brindisi 0-0

Sorrento-Catania 3-2

Taranto-Avellino 1-0

Turris-Monterosi 0-0

Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 75 Avellino 66 Benevento 63 Casertana 61 Taranto 59 (-4) Picerno 57 Giugliano 52 Latina 51 Crotone 49 Foggia 48 Audace Cerignola 47 Sorrento 45 Acr Messina 44 Catania 42 Potenza 41 Turris 40 Monopoli 39 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 31 Brindisi 24 (-4)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.