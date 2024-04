Cosenza, vittoria da… 5 punti (in più sui playout): contro il Bari un altro poker, salvezza più vicina!

StrettoWeb

Un’altra vittoria pesante e un altro poker in un altro scontro diretto, il secondo consecutivo. Il Cosenza non sbaglia nel momento migliore e, dopo il poker a Reggio Emilia, vince ancora, battendo per 4-1 il Bari (in Calabria con circa 1.500 tifosi) e spedendolo all’inferno, al terzultimo posto. Un successo da… 5 punti, quelli che oggi separano la squadra di Viali dalla zona playout. Allontanati gli incubi, anche se ancora non è fatta. Però, a tre gare dal termine, la salvezza è più vicina.

La partita

La prima fase di gara poteva essere facilmente preventivabile: se di fronte metti una squadra (quella di casa) che parte spesso forte e segna spesso nella prima mezz’ora, contro una che in avvio prende quasi sempre gol, ecco che si materializza il 2-0 per il Cosenza dopo 17 minuti. Segnano gli attaccanti, Mazzocchi e il solito Tutino. Tap-in a porta vuota del primo dopo due minuti, destro a incrociare del secondo al quarto d’ora. Il bomber sale così a quota 16. A fine primo tempo, un ostacolo inaspettato rende la ripresa meno agevole: l’ex Nasti castiga i rossoblu a ridosso del primo tempo, così all’intervallo si va sul 2-1.

Il secondo tempo è anche abbastanza leggibile, per come si è messo il primo. Il Cosenza rimane più basso, il Bari ha l’obbligo del pari e spinge di più e con più personalità. E le squadre si allungano con il passare dei minuti. A dieci dal termine però, nel momento più delicato per i calabresi, la giocata del singolo è decisiva. Calò, da fuori area, fa una magia su punizione: tiro a effetto che rasenta la perfezione, palla nel sette e il San Vito-Marulla esplode, lasciandosi andare all’urlo di gioia dopo tanta sofferenza. Dopo il gol, Bari nervoso e rosso all’ex Reggina Bellomo. Episodio che chiude difatti il match: a due dalla fine, infatti, arriva il poker in contropiede, con Forte che segna a porta vuota. Finisce così.

Il tabellino

MARCATORI: 4′ Mazzocchi,17′ Tutino, 44′ Nasti, 80′ Calò, 88′ Forte

COSENZA: Micai, Meroni, Camporese, Venturi (46′ Fontanarosa), Marras (60′ Florenzi), Zuccon (60′ Cimino), Calò (86’Viviani), Antonucci, D’Orazio, Mazzocchi, Tutino (70′ Forte). A disp.: Marson, Lai, Gyamfi, Crespi, Canotto, Frabotta. All.: William Viali.

BARI: Pissardo, Maita (86′ Acampora), Di Cesare, Benali (86′ Achik), Nasti, Sibilli, Vicari, Pucino (75′ Dorval), Ricci, Aramu (60′ Morachioli), Kallon (75′ Bellomo). A disp.: Brenno, Matino, Lulic, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zamboni, Morachioli. All.: Federico Giampaolo.

ARBITRO: Luca Zufferli della Sezione di Udine. Assistenti: Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Marco Trinchieri della Sezione di MIano. Quarto ufficiale: Dario Madonia della Sezione di Palermo.

VAR: Daniele Paterna della Sezione di Teramo. AVAR: Giacomo Paganessi della Sezione di Bergamo.

NOTE: Spettatori presenti: 9.503, tifosi squadra ospite: 1.507. Espulsi: Bellomo. Ammoniti: Venturi, Zuccon, D’Orazio, Benali, Pucino, Micai. Angoli: 2 – 5 . Recupero: 3′ pt – 5′ st.

Risultati Serie B, 35ª giornata

Brescia-Spezia 0-0

Modena-Sudtirol 1-0

Parma-Lecco 4-0

Ternana-Ascoli 0-1

Cittadella-Feralpisalò 1-1

Cosenza-Bari 4-1

Palermo-Reggiana 1-2

Sampdoria-Como 1-1

Classifica Serie B

Parma 73 Como 68 Venezia 67 Cremonese 60 Catanzaro 57 Palermo 52 Brescia 47 Sampdoria 46 Pisa 45 Cittadella 45 Sudtirol 43 Modena 43 Reggiana 43 Cosenza 42 Ascoli 37 Ternana 37 Spezia 37 Bari 36 Feralpisalò 32 Lecco 26

