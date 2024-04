Cosenza, strade devastate dalle bombe d’acqua: arriva il finanziamento | FOTO

StrettoWeb

Il maltempo ha messo in ginocchio la Calabria e, in particolare, la zona del cosentino. Per ovviare ai problemi, ormai sistematici, del manto stradale, arriva l’intervento della Provincia. Il presidente Rosaria Succurro ha, infatti, annunciato che “dalla Protezione civile regionale abbiamo appena ottenuto un finanziamento di 830mila euro per approntare tre interventi indispensabili in strade devastate dalle bombe d’acqua”.

“Ancora una volta – prosegue Succurro –, la Provincia ha saputo intercettare finanziamenti importanti per la tutela e la salvaguardia del territorio, che ha una rete viaria di oltre 3.300 chilometri. In dettaglio, con gli 830mila euro ricevuti provvederemo:

lungo la Sp 250, a sistemare scarpate stradali e risolvere il cedimento di alcune opere di protezione laterali nel comune di Paludi, per oltre 170mila euro;

lungo la Sp184, a ripristinare il manto da Acri verso Corigliano, per 400mila euro;

lungo la Sp 181, a realizzare opere di sostegno flessibili in gabbioni metallici e la regimazione delle acque meteoriche presso Vaccarizzo Albanese, per 260mila euro.

Siamo già pronti per avviare i lavori, che si aggiungeranno a tutti gli altri già programmati e finanziati” – conclude il Presidente.

