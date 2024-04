Cosenza, pugno duro dopo la sconfitta di ieri: la squadra va in ritiro

StrettoWeb

Momento delicatissimo, ai limiti del drammatico, per il Cosenza, che è passato dal sogno playoff al rischio retrocessione nel giro di qualche settimana. L’ultima vittoria risale a un mese e mezzo fa, a Lecco. Da lì in poi, due pari e quattro sconfitte, di cui tre interne, e di cui due di fila, a Terni e ieri contro il Brescia. La squadra di Viali è ad appena due punti sulla zona playout e a +3 sul terzultimo posto.

Una situazione da non sottovalutare affatto. Per questo il club ha usato il pugno duro. “Cosenza Calcio informa che al termine della seduta pomeridiana di allenamento la squadra andrà in ritiro fino alla partenza per la gara con la Feralpisalò“. Così in una nota ufficiale la società comunica il ritiro. Nessuna scossa ha portato, ad oggi, il cambio in panchina, con un esonero di Caserta ritenuto affrettato e criticato dai più.

