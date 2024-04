Cosenza-Palermo, promozioni sui prezzi dei biglietti e limitazioni ai tifosi rosanero: info prevendita

StrettoWeb

Calabria contro Sicilia, Cosenza contro Palermo. Due squadre in cerca di certezze, quelle che hanno perso negli ultimi due mesi. Accomunate da alcune difficoltà e da cambi di allenatore, si affronteranno sabato alle ore 16.15. Una per evitare il dramma playout, l’altra per la migliore posizione playoff possibile, data ormai per assodata l’impossibilità ad agguantare il secondo posto, cioè la promozione diretta.

E’ già attiva la prevendita e, per cercare di coinvolgere più persone possibili – in un momento in cui la squadra ha bisogno dei propri sostenitori – il club rossoblu viene incontro ai propri tifosi con delle promozioni speciali, che consentono “di acquistare i tagliandi di Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena al costo di euro 12,00 e quelli per la Tribuna B al costo di euro 18,00”. Intanto oggi la società apre le porte ai propri tifosi per l’allenamento delle ore 15.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito la sfida tra quelle a rischio, decidendo così di ufficializzare alcune limitazioni per il settore ospiti. La vendita dei tagliandi sarà soltanto ai residenti nella provincia di Palermo e possessori della fidelity card. All’interno e all’esterno dello stadio, poi, sarà rafforzato il servizio di sicurezza.

