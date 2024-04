Cosenza-Palermo finisce 1-1, ma il punto non serve a nessuno: classifica dei rossoblu resta delicata

StrettoWeb

Un gol a testa, uno per tempo. E un punto a testa. Ma non serve a nessuno. Cosenza-Palermo finisce 1-1, al “Marulla” né vincitori né vinti. Buttaro chiama a fine primo tempo, Tutino risponde su rigore nella ripresa. La classifica dei rossoblu, però, resta delicata. A cinque giornate dal termine, ha solo un punto in più sui playout, ma è tutto in gioco e la classifica è cortissima. Ad oggi rischia anche la retrocessione. Per il Palermo, invece, a questo punto rimane da difendere il 6° posto, dal momento che anche il 5° si è allontanano, dopo il colpo di ieri del Catanzaro al Modena.

La partita

La gara è vivace, il primo tempo è un po’ da “scusi, chi ha fatto palo?”. Prima Calò, con una punizione praticamente perfetta, che va sul legno e attraversa tutta la porta; poi Mancuso, che risponde sulla traversa dopo qualche minuto. Le due squadre non si risparmiano, ma imprecisione e sfortuna impediscono al match di cambiare. Fino al 44′. A un minuto dall’intervallo, infatti, il Palermo passa: Lund sfonda con forza e prepotenza sulla sinistra, mette in mezzo e trova Buttaro, che approfitta della dormita di Venturi per anticiparlo – partendo da dietro – e beffare Micai. All’intervallo è 0-1. Qualche fischio dagli spalti a fine primo tempo, anche se il Cosenza non aveva totalmente demeritato.

Nella ripresa, così, è assalto. Per forza, anche perché la classifica è drammatica. E chi è che si prende la squadra sulle spalle nei momenti difficili? Sempre lui, Gennaro Tutino, che si guadagna un rigore anche con un po’ di astuzia. E lo realizza, con il brivido, perché il portiere ospite aveva intuito. E’ 1-1 all’ora di gioco. L’ultima mezz’ora, non ci sono grandi emozioni: i primi caldi, la stanchezza, la girandola dei cambi. Succede poco. E finisce così.

Classifica Serie B

Parma 69 Como 64 Cremonese 59 Venezia 58 Catanzaro 55 Palermo 51 Brescia 45 Sampdoria 44 Pisa 43 Cittadella 43 Sudtirol 42 Reggiana 40 Modena 39 Ternana 36 Cosenza 36 Bari 35 Spezia 35 Ascoli 33 Feralpisalò 31 Lecco 26

