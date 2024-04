Cosenza, Granata si “intromette” nello scontro Turco-Occhiuto: “bulletto politico”

StrettoWeb

Un consigliere comunale della città di Cosenza, sconosciuto, eletto nella lista di Franz Caruso Sindaco, tale sign. Francesco Turco, dichiara “sessantamila schiaffoni bisognerebbe dare a Mario Occhiuto per il male che ha fatto a Cosenza e non basterebbero”. Si apprende addirittura che lo stesso è niente meno che “il delegato del Sindaco Franz Caruso ai rapporti con le comunità religiose”.

“Molti potrebbero pensare, altro che rapporti con le comunità religiose, qui l’atteggiamento è da Bulletto di quartiere di un soggetto che è delegato a parlare con il vescovo e le comunità religiose per conto del Sindaco di Cosenza Franz Caruso. E’ evidente che nella città di Cosenza siamo in piena decadenza e che c’è un tessuto politico da ricostruire. Non mancheranno, purtroppo, politologi da accademia e da bar di periferia a rispondere che sì, è proprio così, che bisogna lasciarli imparare il mestiere”.

“Io non sono un politologo, ho visto evoluzioni d’ogni genere nella mia vita politica cittadina e avrei assai più serie ragioni che mi potrebbero indurre ad apprezzare di più la “duttilità” per me prima che per gli altri. Ma l’idea che i “cretini” (anche quelli di cui parlava Leonardo Sciascia) possano di punto in bianco cambiare natura e che gli ignoranti possano di colpo scoprire la bellezza del sapere non ha fatto in me troppi progressi”.

“Non sono, l’ho ripetuto anche troppo volte, e non credo di poter essere smentito, proclive alle “dietrologie”. Ma sarei un cretino più di quelli che poco cortesemente definisco tali se affermassi che ciò che conta delle cose è la facciata e che altro non c’è che la facciata. Il caso che abbiamo trattato oggi è quello del bulletto politico di quartiere religioso. Cosenza ne pensa il vescovo?”. Lo dichiara il presidente

dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.

