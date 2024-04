Cosenza, Caruso sull’autonomia: “ecco servita la distruzione del Paese”

StrettoWeb

“Non ci voleva certo “zingara per nominare ventura”. In transatlantico si sta profilando quanto ho più volte denunciato in questi mesi: l’unità dell’Italia, voluta e sancita dai nostri Padri Costituenti, è stata barattata con gli interessi delle forze che compongono la maggioranza di centrodestra. Schematicamente la Riforma Calderoli è la rappresentazione plastica della seguente spartizione: la giustizia, con separazione delle carriere, a Forza Italia, l’autonomia differenziata alla Lega ed il premierato alla Meloni. Ecco servita la distruzione del Paese”.

Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che prosegue: “il DDL sul premierato, con l’accelerazione degli ultimi giorni in Commissione Affari Costituzionali nel tentativo di portarlo in Aula entro fine mese, sta seguendo un iter assolutamente speculare al DDL sull’autonomia differenziata alla Camera. Segno evidente che le due partite si “devono” muovere in parallelo affinché l’una segua l’altra, in una logica a pacchetto con l’obiettivo di zittire le coscienze dei tanti esponenti di Fratelli D’Italia che si sono sempre mostrati più che cauti rispetto alla sciagurata Riforma Calderoli, oltre che di superare le perplessità di Forza Italia”.

“Ed a questo proposito, condanno con forza l’atteggiamento ossequioso del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, da poche settimane eletto, peraltro, vicesegretario nazionale di Forza Italia, così come reputo inaccettabile il voto a favore espresso da tutti i parlamentari calabresi, ad eccezione del Senatore Nicola Irto”.

“Questi atti e atteggiamenti portati avanti dal Presidente Roberto Occhiuto e dai parlamentari calabresi, sostanzialmente consentono di minare l’unità del Paese e di mortificare e tarpare le ali ad ogni possibilità di crescita del Mezzogiorno, della Calabria e quindi del Paese. Ed, infatti, sono e sarò sempre convinto che l’Italia non cresce se non cresce il Sud. Per cui è necessario prendere coscienza che la battaglia contro l’autonomia differenziata non è solo a difesa del Sud, della Calabria, ma è a difesa dell’Italia, che si sviluppa e progredisce solo se rimane unita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.