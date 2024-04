Cosenza, che show! 0-4 in casa della Reggiana, vittoria pesantissima (dopo 2 mesi) in chiave salvezza

StrettoWeb

Vittoria pesantissima in ottica salvezza. Dopo due mesi, il Cosenza torna al successo: in uno dei due anticipi di Serie B, super show a Reggio Emilia; contro la Reggiana finisce 0-4 a domicilio, con due gol per tempo. Con questo risultato, momentaneo +4 dalla zona calda in attesa delle gare di domani. Tanti sorrisi e grande gioia alla fine anche per Viali, alla sua prima vittoria dopo il ritorno in panchina in rossoblu.

La partita

L’approccio del Cosenza è ottimo, come avvenuto spesso quest’anno. Ma all’atteggiamento questa volta seguono anche i gol. Il primo arriva subito, dopo cinque minuti di lancetta: da un lato all’altra, da destra a sinistra, da Tutino a D’Orazio, che sale al terzo piano, sovrasta l’avversario e mette dentro di testa. E’ 0-1. La squadra di Viali ha così la possibilità di gestire. E lo fa bene. Rischia poco, al netto di una Reggiana che non fa granché, e punge al momento giusto, a fine primo tempo. Con chi? Con lui, naturalmente: Gennaro Tutino. Dopo un’azione insistita in area, il bomber rossoblu piazza di prima col piattone all’angolino. Raddoppio. E all’intervallo si va sullo 0-2.

Nella ripresa succede poco. La Reggiana fa poco per provare a recuperare, il Cosenza può gestire in assoluta tranquillità, fino al tris, che sigilla risultato e partita: calcio piazzato dalla trequarti, palla dentro, zampata di Forte – che torna al gol dopo tanto tempo – per lo 0-3. Poco dopo, ancora Forte con una deviazione, per la doppietta e lo 0-4 finale.

Il tabellino

MARCATORI: 6′ D’Orazio, 44′ Tutino, 81′ e 89′ Forte

REGGIANA: Satalino, Sampirisi, Rozzio (77′ Varela), Marcandalli; Fiamozzi, Cigarini, Kabashi, Pieragnolo (61′ Pajac), Antiste (46′ Gondo), Melegoni (61′ Portanova), Okwonkwo. A disp.: Sposito, Motta, Romagna, Libutti, Reinhart, Blanco, Pettinari, Vido. All.: Nesta

COSENZA: Micai, Venturi, Camporese, Meroni, Marras, Zuccon (67′ Voca), Calò, Antonucci (67′ Praszelik), D’Orazio (76′ Frabotta), Mazzocchi (83′ Canotto), Tutino (76′ Forte). A disp.: Marson, Cimino, Gyamfi, Fontanarosa, Viviani, Florenzi, Crespi. All.: Viali

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno; assistenti: Marco Bresmes di Bergamo e Tiziana Trasciatti di Foligno; quarto ufficiale Luca Cherchi di Carbonia. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Giampiero Miele di Nola.

NOTE: Spettatori presenti: 9.975, tifosi squadra ospite: 810. Ammoniti: Marras, Venturi, Voca.

Classifica Serie B

Parma 69 Como 64 Venezia 61 Cremonese 59 Catanzaro 55 Palermo 51 Brescia 45 Sampdoria 44 Pisa 43 Cittadella 43 Sudtirol 42 Reggiana 40 Modena 39 Cosenza 39 Ternana 36 Bari 35 Spezia 35 Ascoli 33 Feralpisalò 31 Lecco 26

