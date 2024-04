‘Corigliano-Rossano Futura’ punta alla continuità con “uno sviluppo equo e sostenibile”

StrettoWeb

La lista civica “Corigliano Rossano Futura” presenta la sua visione per uno sviluppo equo e sostenibile nella comunità di Corigliano Rossano. Con un’attenzione particolare alla continuità politica amministrativa, il gruppo si propone di accompagnare la città verso un nuovo capitolo di sviluppo e crescita.

“La nostra missione è chiara – afferma l’attuale consigliere comunale e

presidente della commissione consiliare dei Servizi alle Persone Cesare

Sapia – promuovere uno sviluppo sostenibile, stimolare l’innovazione e creare opportunità per tutti i cittadini. Siamo determinati a fungere da ponte tra

idee innovative e necessità concrete della città, lavorando con passione per

un futuro migliore”.

La lista si impegna a garantire una leadership amministrativa stabile e competente, concentrando le proprie energie sullo sviluppo equo del territorio. “Vogliamo che Corigliano Rossano sia un luogo dove lo sviluppo sia equo e inclusivo, dove l’innovazione sia il motore della crescita economica e sociale”, sottolinea il consigliere Sapia.

Tra i principi cardine della lista c’è la costruzione di un ambiente in cui le opportunità siano accessibili a tutti e il benessere della comunità sia la priorità principale. “Ci presentiamo come un faro di speranza per un futuro luminoso per Corigliano Rossano e per le generazioni a venire”, conclude Sapia, “garantendo la continuità di un governo competente e dedicato al servizio della città”.

