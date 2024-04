A Corigliano-Rossano arriva il leader M5S Giuseppe Conte

StrettoWeb

“Il Movimento 5 stelle, domenica 14 aprile, al teatro Metropol di Corigliano Rossano, incontra i propri iscritti ed i Gruppi territoriali costituitisi per raccontare, e fare il punto, sia riguardo le battaglie sui territori portate avanti dal gruppo consiliare regionale che quelle condotte ad altri livelli istituzionali”. Lo affermano in una nota il deputato Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del M5S, e Davide Tavernise, capogruppo pentastellato in Consiglio regionale a Palazzo Campanella.

“All’inizio ed alla fine dei lavori – dicono – avremo due ospiti d’eccezione. Nella mattinata, interverrà, infatti, la vicepresidente vicaria del Movimento 5 stelle Paola Taverna mentre nel pomeriggio concluderà l’appuntamento il Presidente Giuseppe Conte”. L’evento prevede due fasi: una prima riservata agli iscritti ed ai Gruppi territoriali ed una seconda parte aperta invece anche ad attivisti, simpatizzanti, cittadine e cittadini. Parteciperanno tutti i deputati, i consiglieri regionali e comunali ed i coordinatori provinciali del Movimento nonché il capolista pentastellato per il Sud alle prossime elezioni europee Pasquale Tridico.

“L’attività – prosegue la nota – costruita e condotta incessantemente in Calabria da parte dei portavoce del M5S merita di essere approfondita e di costituire allo stesso tempo un punto di partenza per una più ampia riflessione che riguardi gli scenari futuri della nostra terra inerenti innanzitutto temi come il lavoro, il welfare, la sanità e lo sviluppo sostenibile. E’ necessario – concludono Orrico e Tavernise – proseguire nel lavoro di radicamento sui territori, nella nostra volontà e capacità di dialogo con i cittadini comuni che riconoscono in noi un interlocutore politico trasparente, affidabile, pronto a rappresentarne le esigenze e difenderne i diritti”.

