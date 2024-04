Corigliano-Rossano, apre la Scuola di Ecografia di base

StrettoWeb

“Ho appreso con soddisfazione la notizia dell’istituzione, presso l’Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica del Centro Spoke di Corigliano-Rossano diretto dal Dott. Giusti, della Scuola di Ecografia di Base che sarà diretta dal Dott. Stamati”. Lo dichiara il consigliere regionale Pasqualina Straface.

“Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ultrasonologia ha infatti deciso di far nascere all’interno del nostro Ospedale questa scuola dedicata alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale medico attraverso la supervisione di docenti universitari ed esperti. Si tratta di un’innovazione importante che si inserisce nel solco del processo di miglioramento del sistema sanitario calabrese che stiamo cercando di portare avanti insieme al Presidente Occhiuto e al management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza”.

“In soli due anni e mezzo ha già rimediato in parte ai tanti disastri frutto del commissariamento ultradecennale della sanità regionale che ha letteralmente disintegrato l’intero sistema. La buona sanità che abbiamo in mente e per cui stiamo lavorando sin dal nostro insediamento è fatta non solo di potenziamento delle strutture e delle risorse umane ma anche di implementazione della formazione e della qualità dei servizi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.