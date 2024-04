Corigliano-Rossano, l’Anas ripara la rotatoria di Santa Lucia

StrettoWeb

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica che a seguito della segnalazione inoltrata all’Anas Spa lo scorso 24 marzo 2024 è stata sanata una grave situazione di pericolo insistente nel tratto della S.S. 106 alla chilometrica 15+800 presso la rotatoria di Santa Lucia nel Comune di Corigliano-Rossano.

Qui, intorno alle 2:30 circa della notte tra lunedì 4 marzo e martedì 5 marzo 2024, un’autovettura Ford Puma, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata, terminando la sua corsa contro il guardrail, distruggendo di fatto la barriera di protezione. Nel sinistro, inoltre, l’auto ha abbattuto uno dei pali posti per l’illuminazione della rotonda, causando un ulteriore disservizio in termini di sicurezza nella zona. A seguito dell’incidente Anas Spa è intervenuta mediante l’allocazione di New Jersey in plastica completamente vuoti collocati al lato della carreggiata sulla rotatoria, lungo l’area in cui il guardrail è stato distrutto attuando, di fatto, un sistema di protezione insufficiente a garantire una adeguata misura di sicurezza qualora si fosse ripetuto quanto già accaduto nella notte del 5 marzo 2024.

Anche per questo, l’invio della segnalazione è stato inoltrato dall’O.d.V. a tutela della stessa Anas perché, qualora fosse accaduto in quel punto un ulteriore sinistro stradale e dei veicoli fossero precipitati nel terreno sottostante, l’Ente gestore ne sarebbe stato corresponsabile e avrebbe dovuto risponderne. L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” è soddisfatta dell’intervento di Anas Spa da cui, adesso, aspetta ancora il ripristino del punto luce divelto al fine di garantire una adeguata illuminazione sulla rotatoria necessaria ad evitare in futuro eventuali ed ulteriori incidenti simili a quello avvenuto lo scorso 5 marzo 2024.

