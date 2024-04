Il Coni Calabria e la formazione: “il ruolo dell’attività motoria/sportiva per migliorare autostima e motivazione”

StrettoWeb

Si è conclusa ieri, 24 aprile, l’occasione formativa di importanza rilevante portata avanti dal CONI Calabria presieduto da Maurizio Condipodero e dalla Scuola Regionale dello Sport, diretta dal Prof. Mimmo Albino, in collaborazione con l’Ordine regionale degli Psicologi rappresentato dal consigliere Rocco Chizzoniti, presso la Sala Federica Monteleone – Consiglio Regionale della Calabria. Investendo ancora una volta sulla formazione, la SRdS Calabria ha prestato attenzione agli aspetti motivazionali, determinanti per qualsiasi performance sportiva, rimarcando quella simbiosi perfetta tra Psicologia e Sport.

Le parole di Marziale

Tra gli interventi il Dr. Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e per l’adolescenza della regione Calabria, ha sottolineato quanto sia determinante il “riabituarsi al confronto”, ovvero quel momento in cui l’individuo, vive e rivive la società senza dover incappare in problematiche di natura conflittuale, volgendo l’attenzione, in particolare, a quella potenziale situazione tra il mister e l’atleta. Dall’autostima trattata da Alessia Aloi Psicologa dello sport, nel dibattito che ha visto partecipi tantissimi giovani, anche della comunità virtuale, si è parlato di “scelte”, influenzate dalla molteplicità di fattori che caratterizzano la quotidianità di ognuno di noi con lo psicologo Luca Ambrosio.

Gli interventi di Katia Romeo e Antonella Del Core

Intervento toccante della prof. Katia Romeo, coordinatrice tecnica CONI Calabria, sulla crescita del campione nel mondo dello sport e nella vita, partendo dal vissuto personale e familiare. Antonella Del Core, ex pallavolista italiana e componente della Giunta Nazionale del CONI, ha prestato attenzione sul “giocatore pensante”, sulla multidisciplinarietà e sul processo di crescita dello sportivo, senza angosce prestative.

Il pensiero di Luca Laganà

Luca Laganà, referente del progetto Centri Coni Orientamento e Avviamento allo Sport, ha permesso ai partecipanti di prendere contezza non solo delle finalità dell’attività progettuale legata alla multidisciplinarietà ma anche l’attecchimento che il progetto Centri Coni e il progetto Educamp hanno sul nostro territorio, evidenziando i grandi numeri in crescita.

Formare ed informare rappresentano elementi chiave per il CONI Calabria, per la SRdS e per il mondo sportivo e tipologie di incontro che vanno dalla convegnistica agli appuntamenti più smart racchiudono l’essenza di un processo, in continuo divenire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.