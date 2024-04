Condofuri, il Consigliere Comunale Giuseppe Foti e il suo gruppo escono da Azione

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale di Condofuri Giuseppe Foti e il suo gruppo escono da Azione. A quasi un anno dalla sua adesione, il Consigliere vuole ufficializzare con una nota stampa la sua uscita dal partito di Calenda: “non sento più di far parte di questo progetto. Non sono mai stato considerato, anche se le attese erano diverse. Mi sarebbe piaciuto essere coinvolto di più nelle scelte locali. A dire il vero non sono stato proprio coinvolto. Non sono mai stato invitato dai rappresentanti regionali e locali per iniziative di partito”.

“Sono un giovane amministratore innamorato del proprio territorio che ha deciso di mettersi al servizio della propria comunità. E credo che sia questo il compito più nobile di un impegno politico ed amministrativo, mettersi a disposizione del territorio, contribuire attraverso le proprie competenze ad arricchirlo, a creare opportunità di sviluppo, in particolare per i giovani, per fare in modo che non siano più costretti ad andare altrove per realizzarsi. Non credo ci siano i presupposti per poter condividere un percorso di crescita, e di questo ne sono rammaricato. Ringrazio ugualmente il Dott. Santo Danilo Suraci, responsabile del partito per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dirigente regionale e Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il Commissario regionale e Senatore Marco Lombardo per l’opportunità concessami. Un caloroso ringraziamento va inoltre alla Senatrice Mariastella Gelmini, che ho avuto il piacere di conoscere e con la quale ci siamo confrontati più volte su tematiche importanti”, conclude Foti.

