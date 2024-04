Condofuri in festa: la cittadina onoraria reggina Arianna Errigo è portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024

StrettoWeb

Il CONI ha ufficialmente annunciato i due portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto. Per la seconda volta nella storia, scelti due atleti: si tratta del campione olimpico in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi e della schermitrice Arianna Errigo. Nelle vene di quest’ultima, lombarda di nascita, scorre anche sangue reggino, per la precisione di Condofuri, località di origine della madre.

Arianna Errigo ha infatti ricevuto la cittadinanza onoraria di Condofuri, Provincia di Reggio Calabria, il 17 agosto 2012. Bella notizia, dunque, anche per il Comune jonico e per tutta la città dello Stretto. Un’atleta reggina d’origine porterà in alto il nome italiano nel mondo.

Chi è Arianna Errigo: la carriera dell’atleta

Di anni 35, nata a Monza, è pluricampionessa di Scherma, nelle specialità Fioretto e Sciabola. E’ la prima italiana ad aver vinto in due diverse discipline di questo sport. Nel suo palmares conta 3 medaglie olimpiche (1 Oro, 1 Argento e 1 Bronzo), 23 medaglie ai Mondiali, 19 medaglie agli Europei e 5 Coppe del Mondo. Da poco più di un anno, dal 3 marzo 2023, è mamma di due gemelli.

