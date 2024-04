Concertone del Primo Maggio a Reggio Calabria: tutti i big in programma

StrettoWeb

Reggio Primo Maggio è sempre più vicino. Sarà una grande festa e un super spettacolo, come si può intuire dai numeri presentati. Fortemente voluta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’energia e il ritmo di Studio54network, sono già definite molte conferme degli Artisti che si esibiranno sul palco del 54Live. Ok dato da Orietta Berti, intramontabile e sempre evergreen della musica leggera italiana, protagonista di una lunga serie di superhit, colonne sonore di tutte le ultime estati.

Sul palco anche un’altra icona intramontabile, avendo confermato la sua presenza anche Iva Zanicchi, indiscussa superbig, anche lei evergreen e riferimento di tantissime generazioni. Per i più giovani invece una delle più belle novità artistiche italiane, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, dove vanta una delle canzoni più suonate negli scorsi mesi: parliamo di Maninni, con la sua “Spettacolare”.

Confermato anche Comete, supergettonato tra i giovani e Il Cile con le intramontabili “Cemento armato”, “Siamo morti a vent’anni” e “Maria Salvador”. Il Cile presenterà proprio a Reggio Calabria il suo nuovissimo singolo “Nadir”, in quella che sarà la sua prima presentazione del brano dal vivo. Un altra esclusiva di Reggio Primo Maggio, la presenza di Moreno, indimenticabile vincitore di “Amici 13”, che proprio a Reggio Calabria presenterà il suo nuovo singolo “Ah però soda”, in uscita il 3 maggio, ft Clementino, e anticipato in anteprima nazionale sul palco dell’Arena.

Come sempre, negli eventi di Studio54network, il cast sarà impreziosito da alcuni tra i migliori artisti calabresi, come i Carboidrati, terzi ad “Amici 14”, gli Shark and Groove, vincitori categoria cantanti Italia’s Got Talent 2015, con tutti i loro nuovi ed ultimi successi. Nel cast anche Arma, calabrese e super suonato in tutte le radio tedesche, con tantissime hit presentate negli ultimi anni. Altri superbig, ma non solo per i nostalgici, i Datura, protagonisti assoluti degli anni 90, con tanti pezzi immancabili ancor’oggi nelle playlist dei locali europei. Saranno presumibilmente loro a chiudere l’evento, con tantissime evergreen!

Ad alzare la forza dell’evento, oltre l’ovvia diretta radiofonica su Studio54network, la diretta televisiva su Tele Mia, canale 13 del Digitale Terrestre, che garantirà la possibilità di seguire l’evento anche da casa, comodamente dai televisori di tutta la Calabria.

Reggio Primo Maggio work in progress… anche in Calabria, con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il concertone del Primo Maggio. L’appuntamento è all’Arena dello Stretto, dal pomeriggio fino a tarda sera.

