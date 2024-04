Comuni virtuosi: Tarsia chiude il bilancio con un avanzo amministrativo di 350mila euro

StrettoWeb

Nei prossimi giorni il Consiglio Comunale di Tarsia si riunirà per discutere il Bilancio Consuntivo del 2023 che fa seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione avvenuta nel dicembre scorso. “La peculiarità di questo Bilancio Consuntivo – spiega il sindaco Roberto Ameruso – è che si chiuderà con un consistente avanzo di amministrazione dovuto alla vicenda giudiziaria, che ha avuto esito favorevole per il nostro Comune, contro la Regione Calabria per debiti di acqua potabile relativi agli anni 1981-2004″.

“Dopo aver seguito con massima attenzione la problematica – continua soddisfatto –, oggi abbiamo il frutto importante del lavoro svolto che consiste in questo avanzo di amministrazione di circa 350mila euro. Questi fondi -spiega- saranno destinati soprattutto a investimenti, in ossequio a quello che prevede la normativa, in particolare riguarderanno opere pubbliche ma anche importanti servizi alla persona. Siamo molto soddisfatti – conclude – per aver ottenuto questo importante risultato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.