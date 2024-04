Il Comitato Popolare Provinciale di Cosenza dice “no alla Città Unica”

StrettoWeb

“Il Comitato Popolare Provinciale di Cosenza, vicino ed attento alle istanze dei cittadini cosentini, si è riunito ed ha discusso anche su un argomento attenzionato e dibattuto da quasi un anno dall’opinione pubblica, cioè sull’attuazione della città unica. In qualità di cittadini calabresi e come membri del Comitato Provinciale cittadino, vogliamo esprimere anche il nostro parere visto che una eventuale messa in pratica di tale iniziativa, avrebbe moltissime ricadute sui cittadini“.

“Dal momento che la progettualità della città unica non è ancora chiara, che i promotori non hanno ritenuto evidenziare in modo chiaro il progetto di fattibilità , il nostro Comitato si ritiene contrario alla nascita della città unica. Chiediamo il diritto di esprimere la nostra opinione al riguardo, attraverso un referendum vogliamo far sentire il nostro pensiero ed ascoltare quello degli altri”.

“Ci domandiamo come saranno organizzati i quartieri, le periferie? Come penseranno di erogare i servizi, i tributi in Comuni con problematiche differenti Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo e che fino ad oggi, non hanno trovato risposte, e per le quali ne attendiamo da parte dei soggetti preposti”. E’ quanto dichiarano gli iscritti al Comitato.

