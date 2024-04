Cogliandro (Presidente Bocale): “vogliamo prendere il marchio Reggina. E non saremo gli unici”

StrettoWeb

StrettoWeb lo aveva scritto, a fine settembre, un bel po’ di tempo fa. Che i vertici del Bocale stessero “corteggiando” la Reggina non era una falsità, anzi. Eppure, come sempre, qualcuno pensò bene di sviare l’attenzione. Ora che il marchio è tornato libero, in attesa di novità, il suo Presidente – Filippo Cogliandro – lo ribadisce. “Noi punteremo a prendere il marchio. Vedremo quello che si potrà fare, ma l’intenzione è prendere il marchio. Per tutto il resto se ne parlerà. Questo però non viene fatto per sostituire il Bocale, ma per non disperdere il marchio della Reggina. E dico anche che non saremo gli unici, anzi saremo i più poveri noi (ride, ndr)”, ha detto il numero uno del club reggino a Stadio Radio, dopo la sconfitta di ieri a Lamezia.

“Noi puntavamo sulla Coppa Italia per provare a salire, infatti abbiamo fatto dei movimenti in entrata quando nessuno li aveva fatti proprio per provarci. Successivamente ci siamo guardati in faccia per provare a puntare a salire tramite i playoff. Sarà difficilissimo, ovviamente, ma se non ci riusciamo quest’anno proveremo l’anno prossimo a fare una squadra da primato, perché ce lo richiedono i soci e chi ci sta supportando economicamente. Nella mia società sono entrate persone importanti e ambiziose, hanno anche partecipato al bando della Reggina”, ha aggiunto Cogliandro. A tre giornate dal termine del campionato di Eccellenza, il Bocale è sesto a un punto dal quinto posto e a due dal quarto.

