Da Cesena a Reggio per visitare Borgo Nocille “grazie a Ryanair”: il racconto di una bella storia | FOTO

Ryanair a Reggio Calabria è anche questo. I nuovi voli nazionali e internazionali da e per la città dello Stretto portano alla luce anche storie belle e romantiche. Una di queste riguarda Borgo Nocille, l’Associazione che da qualche anno si occupa di rilanciare la bellezza e il fascino del quartiere a nord di Pellaro. Un’attività promozionale importante e vincente, che ha superato anche i confini locali e regionali, a tal punto che c’è chi ha deciso di visitarla provenendo da… Cesena. Ebbene sì, avete capito bene.

“Un giorno importante non solo per Reggio Calabria, ma anche per Borgo Nocille! Stamattina (25 aprile, ndr) col primo volo Ryanair proveniente da Bologna, sono arrivate due signore provenienti da Cesena, che attraverso i social hanno visto il nostro Borgo e hanno deciso di soggiornare per un paio di giorni. Li abbiamo accolti in aeroporto, per poi fare visitare la nostra città. Entusiasti del nostro panorama e della nostra ospitalità e del borgo, come facciamo sempre abbiamo preparato per loro un pranzo tradizionale a base di prodotti del territorio, cotti esclusivamente su fuoco a legna. Tutto ciò ci dà una grande soddisfazione e ci dà la forza per andare avanti, ma soprattutto ci dà la speranza che questa città finalmente possa emergere”, raccontano gli organizzatori.

