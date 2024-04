Il “centro del mondo” in provincia di Cosenza: scopriamo Fiumefreddo Bruzio | VIDEO

StrettoWeb

In provincia di Cosenza esiste un piccolo borgo che racchiude, in esso, tutto il mondo: trattasi di Fiumefreddo Bruzio, 3000 abitanti che portano avanti i valori del proprio territorio sempre con uno sguardo all’inclusività. Nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un commerciante locale, produttore di golosità enogastronomiche, commenta l’arrivo dei tanti turisti: “con il potenziamento di Ryanair siamo pronti ad accogliere i tanti turisti. Venite a Fiumefreddo, vi faremo gustare grandi prodotti del territorio”. Un invito che non si può rifiutare!

Fiumefreddo Bruzio, una piccola realtà multiculturale

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.