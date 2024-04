Cento anni fa nasceva Benito Falvo, Antoniozzi (FdI): “grande calabrese”

StrettoWeb

“Sabato ricorrerà il centesimo anniversario della nascita dell’on Benito Falvo, un grande figlio della Calabria”. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Consigliere comunale di Cosenza, poi per dieci anni consigliere regionale del MSI, fu deputato nel 1994 e il centrodestra, senza la sua presenza, perse tutti i collegi del cosentino. Eletto alla Regione si dimise da consigliere comunale di Cosenza pur potendo svolgere le due funzioni dimostrando senso delle istituzioni”.

“Falvo fu anche consigliere comunale a Bisignano e San Giovanni in Fiore in anni in cui essere del MSI significava rischiare l’incolumità ma fu apprezzato da tutti gli avversari, compresi i comunisti. Cosenza gli ha intitolato giustamente una via – dichiara Antoniozzi – e credo che tutta la destra cosentina e calabrese debba sentirlo come una presenza autorevole e forte, espressione di galantomismo e coerenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.