Cateno De Luca presenta la lista Libertà a Diamante

Prosegue il tour in Calabria di Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leder di Sud chiama Nord. “Abbiamo iniziato la nostra giornata a Diamante, dove abbiamo presentato il nostro manifesto per la libertà. Un caloroso ringraziamento all’amico Sindaco Ernesto Magorno per averci ospitato e per averci dato l’opportunità di condividere la nostra visione con la comunità. Crediamo fermamente che se si afferma il progetto Libertà, c’è speranza di cambiamento per la nostra terra”, rimarca De Luca.

“Oggi più che mai, abbiamo bisogno di uomini e donne coraggiosi che portino le nostre istanze fino a Bruxelles, per difendere i nostri diritti. Un ringraziamento alla giornalista Rossella Pagano e a Tele Diamante per averci offerto questo prezioso momento di confronto e condivisione con la comunità. Grazie anche a Silvia Felice per essere stata presente. È sempre un piacere rivederla. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere con noi questo sabato mattina all’insegna della libertà“, conclude De Luca.

