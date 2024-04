Catanzaro, proprietaria di una casa di riposo investe e uccide una 97enne

StrettoWeb

Un tragico e infausto destino in provincia di Catanzaro per una 97enne, morta dopo essere stata investita fuori dalla casa di riposo in cui era ricoverata. L’anziana donna stava facendo una passeggiata fuori dalla struttura, ma la proprietaria della stessa l’ha colpita e uccisa facendo retromarcia con l’auto. Vani i tentativi dei soccorsi, sul posto i Carabinieri.

Intanto sono partite le indagini per stabilire se la conducente della vettura fosse sotto effetto di alcol o droga. Sull’anziana è stata disposta invece l’autopsia.

