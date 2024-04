Apoteosi Catanzaro, Pasquetta da sogno: nell’uovo c’è il colpaccio a Parma davanti a 2.500 tifosi!

StrettoWeb

Una Pasquetta da sogno, una grande sorpresa nell’uovo per i 2.500 che hanno fatto tanti chilometri. E’ apoteosi Catanzaro, per il colpaccio della stagione che vale la quasi certezza playoff e un secondo posto in cui sperare ancora. La squadra di Vivarini sbanca il campo della capolista Parma per 0-2 e fa felici i migliaia di supporters giallorossi al Tardini.

Patti già chiari nel primo tempo. Dopo dieci minuti, infatti, i giallorossi sono avanti: Situm dalla destra, palla dentro, Biasci al volo col piattone mette dentro con forza. E se non c’è Iemmello, c’è Biasci. Basta? Assolutamente no. Il Catanzaro ha imparato la lezione dell’andata: si difende e ne approfitta per centrare il raddoppio. Corner, Antonini salta più in alto di tutti e si conferma sentenza su piazzato. 0-2 a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, non c’è storia: il Parma ci prova, il Catanzaro si difende alla grande. E può esultare per la grande sorpresa di Pasquetta.

