Catanzaro, Giuseppe Ferlito con “Novecento” di Baricco chiuderà la rassegna in prosa al Politeama

StrettoWeb

“Novecento”, rilettura teatrale del capolavoro di Alessandro Baricco, concluderà il calendario di appuntamenti con la rassegna PRO.S.A. al Politeama di Catanzaro. Martedì 23 aprile, alle ore 21, la storia del pianista sull’oceano rivivrà attraverso la straordinaria performance di Giuseppe Ferlito, per una produzione Centro Teatri Studi con la regia di Franco Giorgio. Biglietto unico al costo di 10 euro.

Il Virginian era un piroscafo: negli anni fra le due guerre faceva la spola fra Europa e America, con il suo carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che sul Virginian si esibisse, ogni sera, un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia fosse pazzesca, che fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono che nessuno sapesse il perché. Dicono… dicono…

Novecento è un personaggio assai complesso, che cerca di conciliare il desiderio di realizzare i suoi sogni con la paura del mondo sconosciuto che si staglia al di fuori del Virginian. Un personaggio unico ed indelebile: avvolto dall’aura intangibile del prodigio, e che racchiude in sé una profonda e struggente malinconia. Un essere “sovraumano”, fatto non di carne ed ossa, ma della materia dei sogni e degli ideali e per questo solitario nella sua dimensione celestiale, incantevole ed inaccessibile.

Un magico traghettatore di speranze umane che sulle onde del Virginian danzano per l’Oceano Atlantico verso la terra promessa dei desideri e dei miraggi. La sua vicenda prende vita attraverso il nitido e disperato ricordo di Tim Tooney, suo fraterno amico ma anche unico erede di questa sorprendente storia divenuta leggenda. Un ricordo che lo rende orfano nell’animo, ma di contro lo fortifìca e da valore alla sua esistenza.

Queste le parole di Alessandro Baricco: “a me sembra una bella storia, che vale la pena di raccontare. E mi piace pensare che qualcuno l’ascolterà”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.