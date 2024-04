Catanzaro euforico, ma la squadra si isola. Vivarini: “contenti dell’entusiasmo dei tifosi, ma noi…”

StrettoWeb

Il momento migliore nel periodo decisivo e forse più bello dell’anno. Il Catanzaro si gode tutto questo, dopo il colpaccio in casa della capolista Parma. Ma non è il momento di fermarsi, anzi è quello di sfruttare l’entusiasmo per spingere sull’acceleratore e sognare una pazza rincorsa. Anche su quel secondo posto, oggi occupato dal Como, domani di scena al “Ceravolo”.

Anche di questa partita ha parlato in conferenza mister Vivarini. “E’ giusto che i tifosi sognino, facciano programmi, ma non ascoltare tutto quello che ci accade attorno è sempre stata la nostra forza. Siamo felici dell’entusiasmo dei tifosi nei confronti dei ragazzi, che si sentono tranquilli e lavorano con tranquillità, ma noi dobbiamo pensare a gara dopo gara, non mi interessa pensare a cosa accadrà se vinceremo domani”, precisa Vivarini, che tiene alta l’attenzione e non si lascia andare a facili entusiasmi.

Rispetto all’andata “sarà un Como diverso”, ha detto Vivarini parlando della gara di un girone fa. “Da allora ha curato altri aspetti come la qualità del palleggio e l’attenzione sulla fase di non possesso e tutto con grande equilibrio. Sono bravi nel mantenere il blocco squadra corto e stretto e poi corrono tanto, riuscendo ad adattarsi alla posizione della palla. Capitalizzano molto, sì, poiché, avendo elementi di livello altissimo, sfruttando anche un’occasione per far gol”.

I convocati

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori : 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli Centrocampisti : 8. Verna, 10. Petriccione, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

: 8. Verna, 10. Petriccione, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.