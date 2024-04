Catanzaro-Cremonese, Vivarini: “domani capiamo se ambire a qualcosa di straordinario”

StrettoWeb

“Il passo falso con il Como ci ha lasciato un po’ di amarezza e domani potremo capire se possiamo ambire a qualcosa di straordinario“. Vincenzo Vivarini si sbilancia e non poteva essere altrimenti. Dopo mesi in cui è volato basso, giustamente, adesso non può negare l’evidenza. Il Catanzaro è tra le prime e può ancora puntare al quarto posto. Chi lo occupa? La Cremonese, che domani arriva al Ceravolo. L’allenatore dei giallorossi ha parlato proprio della partita, in conferenza stampa. L’obiettivo, dopo i colpacci esterni in Emilia, tra Parma e Modena, è fare meglio in casa, dove è invece arrivato lo stop in rimonta contro il Como.

Ma a proposito di Cremonese, “affronteremo una squadra organizzata e di livello assoluto per la categoria, che ha investito tanto e punta alla Serie A. Ultimamente hanno perso qualche punto per strada, ma verranno da noi con la voglia di fare risultato. Servirà una prova di grande applicazione, che è la cosa più importante per una squadra”. Vivarini fa qualche cenno alla partita d’andata, fu la gara inaugurale, dove “eravamo scesi in campo contratti. Era la prima gara e non avevamo ancora le certezze che abbiamo adesso. Non l’abbiamo affrontata con lo spirito giusto, ma era stata una buona prestazione nonostante il freno a mano tirato”. Sugli indisponibili: “Verna ha avuto un sovraccarico e non ci sarà al pari di D’Andrea. Brighenti è recuperato al 100%”.

