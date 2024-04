Catanzaro, contro la Cremonese finisce in parità: 0-0 al Ceravolo, 4° posto ancora alla portata

StrettoWeb

Catanzaro-Cremonese finisce 0-0, come all’andata, alla prima di campionato. Un punto a testa nel match playoff di Serie B, nel soleggiato pomeriggio del Ceravolo. Per i giallorossi, è quasi matematica la qualificazione agli spareggi, anche se l’obiettivo è il quarto posto, occupato proprio dai grigiorossi. La distanza non si riduce, dunque, ma rimane di quattro punti.

La partita

La gara è equilibrata, vive di fiammate e il risultato è giusto. Occasioni da una parte e dall’altra, nessun dominio evidente di una sull’altra. Così dice l’avvio di partita, con Johnsen prima e Vandeputte poi (tra i più attivi, come sempre) a sfiorare il gol. Poi alla mezz’ora è Fulignati ad effettuare la gran parata, prima delle occasioni di Ambrosino e poi ancora Johnsen. La ripresa non è solo il valzer dei cambi, ma anche quello dei legni: lo colpisce Castagnetti ad inizio ripresa e poi Vandeputte (palo) all’82’, anche se era fuorigioco. Il match però resta equilibrato, con due squadre che da una parte se la giocano e dall’altra provano a rischiare il meno possibile. E quando nel finale la stanchezza la fa da padrona, ogni dettaglio può essere importante, ma va sfruttato: non lo fa Stoppa, che manca incredibilmente fuori un rigore in movimento. E’ l’ultima occasione, prima del triplice fischio dopo quattro minuti di recupero.

Il tabellino

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (31’ st Pompetti), Petriccione (31’ st Stoppa), Pontisso (7’ st Ghion), Vandeputte (45’ st Brighenti); Iemmello, Ambrosino (7’ st Biasci)

A disposizione: Sala, Borrelli, Brignola, Krajnc, Oliveri, Miranda Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Cremonese (3-5-1-1): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli (13’ pt Lochoshvili); Zanimacchia (31’ st Ghiglione), Pickel, Castagnetti, Johnsen (39’ st Falletti), Sernicola; Vazquez (31’ st Buonaiuto); Tsadjout (39’ st Coda)

A disposizione: Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Abrego, Quagliata, Majer

Allenatore: Stroppa

Arbitro: Dionisi Assistenti: Prenna – Politi

Quarto ufficiale: Frascaro

Var: Meraviglia

Ass: Pagnotta

Angoli: tre Catanzaro, sei Cremonese

Recupero: 1‘ pt; 4‘ st

Ammoniti: 32’ st Bianchetti (CRE), 37’ pt Pickel (CRE), 33’ st Johnsen (CRE).

Risultati Serie B, 34ª giornata

Ascoli-Modena 0-0

Bari-Pisa 1-1

Brescia-Ternana 0-0

Feralpisalò-Como 2-5

Catanzaro-Cremonese 0-0

Lecco-Venezia 1-2

Spezia-Sampdoria 0-0

Sudtirol-Cittadella 0-0

Classifica Serie B

Parma 70 Como 67 Venezia 61 Cremonese 60 Catanzaro 56 Palermo 52 Brescia 46 Sampdoria 45 Pisa 44 Cittadella 44 Sudtirol 43 Reggiana 40 Modena 40 Cosenza 39 Ternana 37 Bari 36 Spezia 36 Ascoli 34 Feralpisalò 31 Lecco 26

