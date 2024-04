Catanzaro, la Biblioteca di Cropani apre i battenti: via libera alle donazioni

StrettoWeb

Il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale “Saverio Grande” annuncia l’avvenuta apertura della sede a partire da lunedì 15 aprile 2024, con l’attivazione dei seguenti servizi: aula studio; punto di consegna donazioni libri; attività culturali e di aggregazione. I servizi

saranno fruibili secondo il seguente calendario: lunedì, mercoledì e venerdì, la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Il Comitato, nell’ottica di arricchire il patrimonio bibliotecario, ha predisposto un avviso pubblico con oggetto la richiesta di donazioni di libri a soggetti pubblici e privati. Questa dovrà essere effettuata rispettando alcune fasi: compilare l’elenco dei libri che si intendono

donare in allegato all’avviso, inviarlo alla mail biblioteca@comune.cropani.cz.it e, dopo aver ricevuto il consenso del Comitato in risposta alla mail, i libri potranno essere consegnati in

biblioteca secondo il calendario su esposto.

I libri dovranno essere in buone condizioni e rispettare le sezioni e sottosezioni (indicate in allegato all’avviso) per essere accettati e far

così parte del patrimonio bibliotecario. Per eventuali dubbi e chiarimenti potrà essere consultato il Comitato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail precisato sopra.

