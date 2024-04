Catanzaro, assunzioni Oss a tempo indeterminato: “trenta sono pochi”

StrettoWeb

Di seguito la nota inviata da Roberto Laudini, Coordinatore regionale Si Cobas Calabria, ai vertici di Aou Renato Dulbecco “per le prossime assunzioni di operatori socio-sanitari (30) per coprire le carenza e i turni di notte“. Si tratta di assunzioni di Oss a tempo indeterminato.

“Con il DCA 81 del 28/03/2024 si certifica che questa azienda assumerà trenta (30) operatori socio-sanitari a tempo indeterminato. Nel presidio Pugliese ci sono carenze enormi di questa figura e siamo sicuri che trenta (30) OSS siano davvero pochi. Reparti come Geriatria uomini e donne, Cardiologia degenza, Cardiologia Utic, Ortopedia uomini e donne con la Soc di vascolare annessa, Medicina uomini, Medicina D’urgenza, Nefrologia non hanno la presenza dell’operatore socio-sanitario di notte e chiediamo che questa necessità sia risolta e portare a fare i turni di notte agli operatori socio-sanitari nei reparti citati.

Ci sono carenze in Neurochirurgia dove mancano tre (3) operatori socio-sanitari e in pronto soccorso che con ampliamento OBI necessità di più operatori socio-sanitari. Il Si Cobas Calabria chiede di capire le esigenze dei lavoratori basta poco per sistemare la turnazione di notte con gran beneficio dei pazienti degenti, perché ogni giorno riceviamo lamentele da parte dei lavoratori perché non avere un operatore socio-sanitario di notte risulta davvero penalizzante“.

