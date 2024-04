Caos Catania, a mister Zeoli “scappa” un audio e fa il giro delle chat: “chiedo scusa”

StrettoWeb

A Catania è ancora caos, nonostante la vittoria contro il Messina nel derby abbia permesso agli etnei di “respirare” in questa settimana. Nelle ultime ore è circolato infatti nelle chat un audio del mister Michele Zeoli, inviato a qualcuno e poi “scappato” senza autorizzazione, fino a creare un vero e proprio caos. Nella nota vocale l’allenatore si sfogava relativamente a dinamiche interne di spogliatoio e a un diverbio avuto con Chiricò dopo una sostituzione successivamente al match perso in casa della Turris.

Sul caso è intervenuto lo stesso allenatore con una nota pubblica sui canali ufficiali del club: “Ritengo opportuno e doveroso scusarmi anche pubblicamente con il club e con la squadra per il contenuto di una mia nota vocale di carattere strettamente privato, risalente alla settimana successiva alla gara persa con la Turris e divenuta oggetto di diffusione non autorizzata. Ho già chiarito tutti gli aspetti di questa situazione con i dirigenti e con i calciatori, assumendomi la piena responsabilità del caso. Mi auguro che questa breve nota possa servire ad archiviare la vicenda e riportare l’attenzione sulla partita cruciale in programma domenica a Potenza contro il Sorrento”.

