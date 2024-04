Catania-Messina, l’ennesimo spettacolo del pubblico etneo: stadio “Massimino” sold out

StrettoWeb

Come se non bastasse un campionato di Serie D giocato in casa con un pubblico che tante squadre di A si sognano, i tifosi del Catania continuano a regalare pagine memorabili e atmosfere fantastiche. Nonostante una stagione altamente deludente e un rischio playout più che concreto, domenica sera il “Massimino” sarà uno spettacolo di luci, colori e tifo: per il derby contro il Messina, infatti, lo stadio sarà sold out.

Questa sera sono ufficialmente esauriti i tagliandi in ogni settore. L’impianto dei rossoblu sarà praticamente pieno, stracolmo. Non ci saranno però i supporters del Messina, perché è stata vietata loro la vendita. Nessun tifoso peloritano nel settore ospiti, dunque. Tornando al sold out catanese, grande soddisfazione è stata espressa dal vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella: “Ero certo di questa risposta straordinaria, ringraziamo i nostri sostenitori per l’ennesima dimostrazione di amore per la maglia. Adesso tocca ai nostri calciatori: saranno spinti dal sentimento di una città, dovranno esaltarsi nella difficoltà e trasformare ogni respiro del nostro stadio in energia pura, per regalare una gioia ai tifosi rossazzurri”.

