Catania-Messina, un derby da paura: tutte le combinazioni tra playoff e salvezza

Febbre derby, ma non un derby qualunque. Certo, nulla a che fare con quelli della Serie A, ma Catania-Messina di domenica saprà regalare per forza di cose grandi emozioni, anche prima ancora di giocare. Come si dice? L’attesa del piacere è essa stessa il piacere? Siamo in Serie C, però alla terzultima giornata, con una classifica cortissima, nel limbo tra sogni e speranze playoff ma anche incubo playout. Immersi tra regolamenti contorti e da decifrare.

In tutto ciò, il Messina è più tranquillo, gli basta davvero poco per la permanenza e anche per sognare i playoff, dopo una stagione comunque straordinaria al netto del valore della rosa, il più basso del girone. Per il Catania, invece, il bilancio è al momento deludente, nonostante la vittoria in Coppa Italia Serie C. Per quanto speso dalla proprietà Pelligra, il 15° posto è veramente un disastro. Salvarsi è il minimo, anzi anche meno del minimo, ma regala almeno l’obiettivo playoff. Vincerli sarebbe l’unico modo per cancellare una stagione negativa, ma ad oggi neanche la partecipazione è scontata.

Regolamento

Prima di andare nel dettaglio di regolamenti e combinazioni, ribadiamo due precisazioni già affrontate di recente. La prima: il Catania, avendo vinto la Coppa Italia Serie C, ha diritto a disputare i playoff a partire dagli ottavi di finale, come se si fosse posizionata terza in graduatoria. Se dovesse entrare nella griglia playout, però, questo “bonus” verrebbe annullato. Dovrà lottare per non retrocedere. Così dice il regolamento.

La seconda: se al termine del campionato dovessero esserci 8 o più punti tra la 16ª e la 19ª in classifica, il playout tra queste due non verrebbe disputato. Ad oggi la distanza tra Monopoli (39 punti) e Monterosi (28 punti) è di 11 punti. Se così dovesse rimanere anche al termine delle gare di questo weekend, e quindi con due sole partite da giocare, il Monterosi sarebbe retrocesso direttamente insieme al Brindisi e la 16ª classificata si salverebbe senza passare dai playout.

Le combinazioni

Fatta questa premessa, ecco cosa potrebbe accadere al termine di Catania-Messina in base ai risultati della partita e a quelli delle altre gare.

Se vince il Messina

In caso di vittoria del Messina, i peloritani sarebbero praticamente salvi, anche se Monopoli e Turris dovessero ottenere i tre punti. Perché ci sarebbe il Catania a 39. E se anche il Monterosi dovesse vincere, sarebbe a -8 dal 16° posto, comunque retrocesso. Una vittoria del Messina complicherebbe i piani al Catania, costretto in quel caso a difendere il 16° posto. Se il Catania perde, dunque, deve sperare che non vincano Monopoli e Turris.

Va da sé che in caso di vittoria il Messina non finirebbe il suo campionato, ma continuerebbe a fare la corsa al 10° posto, l’ultimo utile per i playoff.

Se finisce in pareggio

Se Messina e Catania finisce in parità, tutto rimane in gioco. Se Monopoli e Turris non vincono, i peloritani sarebbero comunque a un passo dalla permanenza (l’ultima giornata si gioca Monopoli-Messina). Se il Monopoli vince, andrebbe a -3. Se la Turris vince, andrebbe a -5. Per il Catania, invece, anche un pareggio potrebbe complicare le cose. In caso di vittoria di Monopoli e Turris, si troverebbe scavalcato.

Se vince il Catania

Se invece a vincere è il Catania, gli etnei andrebbero a 42, con una distanza discreta ma non rassicurante dal 16° posto, anche in base ai risultati di Monopoli e Turris. Se non dovessero vincere, i rossoblu manterrebbero le distanze in vista delle ultime due giornate. Se dovessero ottenere entrambe tre punti, tutto resterebbe in bilico, un po’ come adesso. Per il Messina, invece, la situazione non sarebbe drammatica, ma resterebbe da attenzionare. Se perde e Monopoli e Turris non vincono, la salvezza rimane comunque a un passo. Se queste due dovessero invece vincere, si avvicinerebbero ai 44 punti del Messina, costretto poi a sbrigare la pratica con il Potenza, onde evitare brutti scherzi in un pericoloso Monopoli-Messina all’ultima.

