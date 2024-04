Catania-Messina finisce 1-0: il derby è etneo, così la lotta salvezza si fa elettrizzante | CLASSIFICA

StrettoWeb

1-0, come all’andata, ma a parti inverse. Il Catania si prende la rivincita e batte il Messina nel derby siciliano, posticipo di lusso del girone C di Serie C. Basta una rete di Di Carmine alla mezz’ora, su rigore, dopo fallo di mano in area peloritana, per regalare agli etnei tre punti vitali, che rimettono in gioco gli avversari nella serratissima ed elettrizzante lotta salvezza. Da segnalare, come già ampiamente anticipato, il bellissimo spettacolo del “Massimino”, sold out e stracolmo in ogni ordine di posto, coi suoi oltre 20 mila spettatori.

Così, dopo tre vittorie consecutive, la squadra di Zeoli torna al successo e lo fa nel momento più delicato, staccando così a +2 la zona playout, occupata ora dalla Turris, che ha sbancato Latina. Un “aiuto”, invece, lo dà la sconfitta del Monopoli in casa contro il Taranto. In zona salvezza e playout è bagarre. Ci sono quattro squadre in tre punti, col Messina a 44 e a +4 dalla Turris. Peloritani non del tutto tranquilli e ancora non fuori dalla lotta, anche perché ora arrivano Potenza al San Filippo e poi Monopoli in Puglia. Alla compagine di Modica serve una vittoria alla prossima per evitare uno scontro pericolosissimo all’ultimo. Il Catania invece è a 42, ma non ancora tranquillo.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 74 Avellino 63 Benevento 63 Casertana 61 Taranto 59 (-4) Picerno 57 Giugliano 52 Latina 51 Crotone 48 Foggia 48 Audace Cerignola 47 Sorrento 45 Acr Messina 44 Catania 42 Potenza 41 Turris 40 Monopoli 39 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 31 Brindisi 24 (-4)

