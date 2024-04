Catania a un passo dal dramma playout: sconfitta anche in casa della Virtus Francavilla

StrettoWeb

Dottor Jekyll e Signor Hyde, a Catania ormai ci sono abituati. Fenomenali in Coppa Italia Serie C, con la vittoria dopo la pazza partita contro il Padova; piccoli piccoli in campionato. E ora il dramma è veramente ad un passo: la squadra di Zeoli infatti è stata capace di incappare nell’ennesima sconfitta, quella in casa della Virtus Francavilla, terzultima. 1-0 il risultato finale, firmato da Artistico all’ora di gioco. Così la stessa Francavilla accorcia a -6 sugli etnei, già agganciati a 39 dalla quintultima, il Monopoli, vittorioso ieri. Ai punti, il Catania è praticamente ai playout, a pari punti coi biancoverdi pugliesi.

Il regolamento: come il Catania può evitare i playout

Solo il regolamento, ad oggi, salverebbe i rossoblu: il distacco dal Monterosi, sconfitto a Messina nel pomeriggio, è di 11 punti. Se il Catania non scivolasse oltre il quintultimo posto, e se riuscisse a mantenere almeno il +8 dalla penultima, non disputerebbe i playout anche finendo quintultimo. Diverso il discorso in caso di quartultimo posto (solo a +2 ad oggi, non così lontano): la distanza dal terzultimo è infatti di 4 punti. L’obiettivo è quindi non entrare proprio in griglia spareggi o, in caso di 16° posto, mantenere almeno 8 punti dal penultimo. La situazione nel dettaglio nella classifica qui di seguito.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 73 Benevento 62 Avellino 60 Casertana 58 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Giugliano 52 Latina 51 Crotone 48 Foggia 45 Sorrento 45 Audace Cerignola 44 Acr Messina 44 Potenza 41 Catania 39 Monopoli 39 Turris 37 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 28 Brindisi 18 (-4)

