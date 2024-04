Caso Salis, Mattarella telefona al padre e Ilaria ringrazia

StrettoWeb

Il caso Ilaria Salis ha smosso mari e monti e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguito dell’udienza in Ungheria, dove l’insegnante di Monza è detenuta dall’11 febbraio 2023, il padre Roberto ha inviato una lettera al Quirinale per chiedere l’intervento del Capo di Stato. La risposta di Mattarella non si è fatta attendere: secondo quanto dichiarato dal papà di Ilaria, il Presidente lo ha telefonato personalmente per esprimere tutta la sua solidarietà. “Questa disparità colpisce la nostra pubblica opinione”, ha spiegato.

“La differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il loro sistema” ha determinato questa situazione”. Inoltre, gli ha detto di comprendere bene il suo stato d’animo e gli ha assicurato che farà quanto è nelle sue possibilità. La Salis è rimasta colpita dell’umanità e la solerzia mostrata dal Presidente e lo ha ringraziato: “sono davvero molto contenta. Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo coinvolgimento”.

