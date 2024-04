Capre di Alicudi, AIDAA: “pronti a trovare una soluzione per salvarle dagli allevatori”

StrettoWeb

Ancora un appello dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente al sindaco di Lipari da cui dipende amministrativamente l’isola di Alicudi di cui si sta discutendo in questi giorni attorno alla proposta del primo cittadino che vuole regalare le capre dell’isola agli allevatori, in quanto secondo i suoi dati ad Alicudi ci sarebbero 100 abitanti ed oltre 600 capre.

“Chiediamo per l’ultima volta al sindaco di fare marcia indietro e di evitare di regalare le capre agli allevatori togliendole dal loro ambiente naturale e senza contare i danni che saranno provocati dalla loro cattura. Noi – scrivono gli animalisti di AIDAA – siamo pronti a fare la nostra parte per trovare ad un numero ristretto di queste capre altri habitat o santuari dove eventualmente ospitarle se proprio non se ne può fare a meno, ma agli allevatori no. E poi- concludono gli animalisti siamo certi che la cattura ed il trasferimento di questi animali sia indolore? noi crediamo di No, senza contare il fatto che ci piacerebbe sapere chi paga le spese di catura e trasferimento degli animali“.

