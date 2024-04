Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni: “mi candido alle Europee con Cateno De Luca”

StrettoWeb

Grande avvenimento durante l’avvio della campagna elettorale del Fronte della Libertà al Quirino di Roma. “Dopo 31 anni scopro il volto”, queste le parole di Capitano Ultimo che mostra il suo viso per la prima volta dopo ben 31 anni e annuncia la candidatura nella lista promossa da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina.

Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, è noto per l’arresto di Totò Riina avvenuto nel gennaio 1993. “Scopro il volto per le elezioni come atto d’amore. Così feci il mio lavoro da Carabiniere, così affronterò questa campagna elettorale”, ha detto De Caprio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.